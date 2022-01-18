Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı: Elif Hemşire'nin babası hakkında öğrendiği gerçek ne?

Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı: Elif Hemşire'nin babası hakkında öğrendiği gerçek ne?

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Elif Hemşire'nin babasına böbreğini vermeye kalktığı ancak Halime'nin "Baban senin sandığın gibi biri değil" sözleri ile yıkıldığı görüldü.

TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla herkesi etkilemeye devam ediyor. Zaman zaman hüzünlendiren dizi, zaman zaman ise gülümseten anlara sahne oluyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü sevgiyle takip ediliyor.

İlgiyle izlenen dizinin yayınlanan son fragmanında; Ramazan ve Asuman arasında yaşananlar herkesi duygulandırdı. Asuman bütün suçu kendisine alırken, gözyaşlarını ise tutamadı.

İkilinin aşkı çıkmaza girerken, Kenan ve Elif Hemşire arasındaki aşk kıvılcımı iyice artmaya başladı.

Münir'in yaşadığı beyin kanaması sonrası görevine devam edemeyecek olması, bir vekil atanmasını mecburi kıldı.

Bu görevi almak isteyen Muammer ve Hüseyin rekabete girerek, kasabalıları etkilemek için çalışmalara başladı.

Elif Hemşire babasına böbreğini vermeye çalışırken, Taner'in annesi Halime, "Baban senin sandığın gibi biri değil." dedi. İşte Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 48. bölüm 2. fragmanı İZLE