Gönül Dağı 48. bölüm fragmanı: Asuman'ın babası felç kaldı, Ramazan her yerden kovuldu!

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan fragmanında; Ramazan yaşanan kötü olayların ardından, "Ben mahvoldum dede" diyerek, Ciritçi Abdullah'ın evine geldi. Ramazan ise babasının başından ayrılmadı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı, Youtube üzerinden görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda; beyin kanaması geçiren Münir'in yatağa düştüğü ve konuşamadığı görüldü.

Olanlardan kendisini sorumlu tutan Ramazan dedesi Ciritçi Abdullah'ın yanına geldi. Ramazan dedesine, "Ben mahvoldum dede. Hem mahvettim hem mahvoldum. Nereye gidecek dede bu işin sonu?" dedi.

Münir Başkan'ın bir süre görev yapamayacağı haberi kasabada yayılırken, başkan vekili olmak isteyenler sıraya girdi.

Sıraya girenlerin arasında olan Hüseyin ile düğüncü Muammer yer alırken, ikilinin arasında bu defa başkanlık kavgası çıktı.

Faturaları ödeyemeyen ve masaj koltuğu işinden para kazanamayan Taner, yeni bir işi çin arayışa başladı.

Sefer'in hasta olduğunu çocuklar ve Taner duyarken, Münir'i ziyarete gelen Ramazan'ın ailesi Kamuran'ın tepkisi ile karşılaştı. İşte Gönül Dağı 48. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 48. bölüm fragmanı İZLE