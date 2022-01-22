Gönül Dağı 48. bölüm ön izleme: Seyfettin ve Remziye Teyze arasındaki bağ ne?

Gönül Dağı 48. bölüm ön izleme: Seyfettin ve Remziye Teyze arasındaki bağ ne?

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan ön izlemesinde Remziye Teyze ve Seyfettin arasındaki bağ çözüldü. Seyfettin'in yaşadıklarını konu alan ön izleme, herkesi duygulandırdı.

TRT 1 ekranlarına yayınlanan Gönül Dağı dizi, bu akşam yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan ön izlemesinde; Seyfettin'in hikayesine yer verildi.

Seyfettin ve Remziye Teyze arasındaki bağ anlatıldı. Seyfettin 7 kız kardeşle büyüdüğünü, babasının bir erkek çocuğa sahip olmayı çok istediğini ancak erken yaşta vefat ettiğini söyledi.

Anne ve babasını erken yaşta kaybeden Seyfettin, Münir Başkan'ın yardımları sayesinde okudu.

Bu bilgiyi Münir Başkan'ın eşi ve kızı bilmezken, okuduktan sonra Seyfettin'i yanına aldı. Seyfettin hayatta en önemli şeyin vefa olduğunu ve buna çok dikkat ettiğini söylerken, şimdi yatağa düşen Münir Başkan'ın yanından hiç ayrılmadı.

Ona olan vefa borcu ve sevgisi nedeniyle Münir Başkan'a yardım eden Seyfettin, hayat hikayesi ile herkesi duygulandırdı. İşte Gönül Dağı 48. bölüm ön izleme...

Gönül Dağı 48. bölüm ön izleme İZLE