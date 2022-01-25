Gönül Dağı 49. bölüm 2. fragmanı: Selami'nin gözleri artık görmüyor, amcaoğulları hırsızlıktan hapiste!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Selami'nin gözlerinin görmediği görüldü. Buna rağmen Rıfat'ın nişanında şarkı söylemek isteyen Selami, ortalığı birbirine kattı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günü 49. bölümü ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan son fragmanında; Ramazan ve Asuman'ın aşkı çıkmaza girdi. Asuman yaşananlardan kendisini suçlarken, Ramazan'ın üzüntüsü ise yürem burktu.

Meryem'ine kavuşan ve mutlu olan Çaycı Rıfat, tüm kasabaya nişanlanacağını ilan etti. Selami ise Rıfat'la dalga geçerken, sabah uyandığında gözlerinin görmediğini anladı.

Gözleri görmediği için panik olan Selami, buna rağmen Rıfat'ı yalnız bırakmadı ve şarkı söylemek için nişana geldi.

Nişanda gözleri görmediği için ortalığı birbirine katan Selami, komik anlara sahne oldu. Nişan ise jandarmanın gelmesiyle bozuldu.

Taner, Ramazan ve Veysel'i hırsızlık suçlaması ile gözaltına alan jandarma ekipleri, herkesi şoke etti. İşte Gönül Dağı 49. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 49. bölüm 2. fragmanı İZLE

GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM ÖZETİ

Münir’in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi? İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar. Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir.

Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?