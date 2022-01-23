Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı: Hasta olan Sefer, Zahide'nin adını unuttu!

Gönül Dağı dizisinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; hasta olan Sefer, eşi Zahide'nin adını unutur. Zahide ise gözyaşları içinde, ''Benim adım Zahide.'' diyerek kendini hatırlatmaya çalışır.

Unutulmaz aşkların hikayesini konu alan TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, 22 Ocak Cumartesi akşamı yayınlanan 48. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.

Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin merakla beklenen 49. bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; kuzenler dedenin yanında üzgün bir vaziyette otururken Taner hayal kırıklığına uğradıklarını anlatır. Sefer diğerlerinin durumunu öğrenmesinden dolayı üzgündür.

Dilek Taner'in battığını öğrenirken Taner ise gurur yapar. Zahide Sefer'in adını unutmasına çok şaşırır. İşte Gönül Dağı 49. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 49. Bölüm Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI 48. BÖLÜM ÖZETİ

Münir’in felç kalmasıyla perişan olan Asuman ve Ramazan bu zorlu süreci aşabilecek mi?

İcatların parasını toplayamayan amcaoğulları maddi sıkıntılar yaşarlar. Acilen yeni bir iş yapıp para kazanmaları gerekmektedir. Bu sıkıntılı dönemlerinde yaşadıkları bir tesadüf, amcaoğullarının yeni bir iş fikri bulmalarına neden olur. Yeni işleri amcaoğullarını nasıl maceralara sürükleyecektir?