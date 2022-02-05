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- Gönül Dağı 50. bölüm ön izleme: Amcaoğullarının yolları artık ayrılıyor mu?
Gönül Dağı 50. bölüm ön izleme: Amcaoğullarının yolları artık ayrılıyor mu?
- Haber Merkezi
- 05.02.2022 - 17:29
- Güncelleme : 05.02.2022 - 17:38
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, bu akşam yeni bölümü ile seyircisinin karşısına çıkacak.
Dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında; Taner'in duygusal bir konuşma eşliğinde çocukluğuna döndüğü görüldü.
Amcaoğullarının nasıl bir araya geldiği ve bu icatları nasıl yaptıkları anlatılırken, hiç ayrılmadıklarının arkasındaki sır verildi.
Taner, "Birbirimize söz verdik. Asla vazgeçemeyecektik ve birbirimizi hiçbir zaman bırakmayacaktık." dedi.
Birbirlerini hiç bırakmayan amcaoğullarının başarıları ön izlemede yer alırken, mutlu anlardan bazı kesitler verildi.
Taner'in duygusal konuşması eşliğinde yayınlanan bu fragman, izleyen herkesi duygulandırmaya yetti.
Taner'in yaptıpı bu konuşma ise akıllara "Amcaoğullarının yolları ayrılacak mı?" sorusunu gündeme getirdi. İşte Gönül Dağı 50. bölüm ön izleme...
Gönül Dağı 50. bölüm ön izleme İZLE