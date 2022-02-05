Haberler

Medya Haberleri

Gönül Dağı 50. bölüm ön izleme: Amcaoğullarının yolları artık ayrılıyor mu?

Gönül Dağı 50. bölüm ön izleme: Amcaoğullarının yolları artık ayrılıyor mu?

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Taner ve amcaoğullarının çocukluktan beri hiç ayrılmadıkları ve yaptıkları icatlar görüldü. Taner'in duygusal konuşması ise herkesi hüzünlendirdi.