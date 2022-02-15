Gönül Dağı 52. bölüm 2. fragmanı: Asya ve Ramazan'ın nişanı yapılıyor, Asuman perişan!

Gönül Dağı 52. bölüm 2. fragmanı: Asya ve Ramazan'ın nişanı yapılıyor, Asuman perişan!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Asya ile Ramazan'ın nişanının yapıldığı, Asuman'ın ise çok üzgün olduğu görüldü. Taner ve Veysel ise Münir Başkan'ın onay verdiğini öğrendi.

TRT'nin Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleri ile Cumartesi günleri evlerimize konuk oluyor.

Başrollerinde genç ve yetenekli oyuncuları buluşturan dizide, geçtiğimiz hafta Ramazan ve Asuman'ın aşkı gündeme gelmişti.

Asuman'ın evlenmesine izin vermeyen babası Münir'in hastalandıktan sonra onay vermesi ancak Ramazan'ın Asya ile nişanlanmayı kabul etmesi herkesi üzmüştü.

Dizinin yayınlanan son fragmanında ise Ramazan'ı Asya ile nişanlandığı ve hazırlıkların tamamlandığı görüldü.

Nişan salonunda Ramazan'ı bekleyen Asya sessizliğini korurken, Ramazan ise Münir Başkan'ın izin verdiğini öğrendi.

Asuman bu sıralarda oldukça üzgün olurken, Meryem ve Rıfat cephesinde de hareketli olaylar yaşanmaya başlandı.

Rıfat, Meryem'in gözlerini açtırmak için ameliyatını yaptırırken, Sefer ile Zahide çocuklara yeniden anne ve baba olacaklarını söyledi. İşte Gönül Dağı 52. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 52. bölüm 2. fragmanı İZLE