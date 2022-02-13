Gönül Dağı 52. bölüm fragmanı: Veysel, kahveyi darma duman ediyor!

Gönül Dağı 52. bölüm fragmanı: Veysel, kahveyi darma duman ediyor!

Gönül Dağı dizisinin 52. bölüm fragmanında; Ramazan evlilik haberini verirken, Veysel ise "Ben sana çocuğumun rızkını yedirmem" sözleriyle damga vurdu.

TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, 12 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 51. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.

Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin merakla beklenen 52. bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Ramazan " Ramazanlar gider, Asuman hanımlara sevdalanırlar, sonra gidip Asya'larla evlenmek zorunda kalırlar. Ben evleniyorum, gözünüz aydın" diyerek haberi verir.

Veysel ise kahveye gelerek "Ben sana çoluğumun çocuğumun rızkını yedirmem" sözleriyle tozu dumana kadar.

İşte Gönül Dağı 52. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 52. Bölüm Fragmanı VİDEO