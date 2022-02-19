Gönül Dağı 52. bölüm ön izleme: Veysel babasından öyle böyle dayak yemedi!

Gönül Dağı 52. bölüm ön izleme: Veysel babasından öyle böyle dayak yemedi!

Gönül Dağı'nın yayınlanan ön izlemesinde; Veysel yaşadıklarını anlatırken, babasından dayak yediği anlar ekrana geldi. Veysel'in babasından dayak yediği o sahneler, izleyenlerin yüreğini burktu.

TRT 1 ekranlarından yayınlanan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin yönetmen koltuğunda Yahya Samancı oturuyor.

Senaryosunu Ferhat Eşsiz'in kaleme aldığı dizinin başrollerinde; Berk Atan, Gülsim Ali, Nazlı Pınar Kaya, Ecem Özkaya, Semih Ertürk ve Ferdi Sancar yer alıyor.

Her Cumartesi akşamı ekrana gelen dizinin yayınlana ön izlemesinde ise Veysel'in yaşadıkları anlatıldı.

Veysel'in hüzünlü sesinden dinlediğimiz çocukluğu, yaşadığı zorlukları ve babasından yediği dayağı gözler önüne serdi.

Veysel'in çalıştığı dükkandan para çalınması sonucu ustası onu suçlarken, babası ise ona sahip çıkmadı ve tokat attı.

Bunun üzerine sinirlenen küçük Veysel, daha fazla dayanmadı ve dükkanı darmaduman etti.

O anlarda şaşıran Muammer, Veysel'i daha sonra rehabilitasyon merkezine verdi. İşte Gönül Dağı 52. bölüm ön izleme...

Gönül Dağı 52. bölüm ön izleme İZLE