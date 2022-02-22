Gönül Dağı 53. bölüm 2. fragmanı: Kaza geçiren Sefer ölümün kıyısında, Meryem ise Rıfat'tan koptu!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Sefer'in kaza geçirdiği ve ölümle burun buruna geldiği görüldü. Gözleri açılan Meryem ise Rıfat'tan uzaklaşmaya başladı ve ona sarılamadı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in yaptığı dizi, yayınlanan fragmanları ile izlenme rekorlarını artırıyor.

Dizinin son yayınlanan bölümü herkesi bir hayli üzmüş, Ramazan ve Asya'nın nişanı ise seyirciyi kızdırmıştı.

Bölüm bu gelişmelerle sona ererken yayınlanan yeni fragmanda işlerin iyice karıştığı ve Sefer'in kaza yaptığı görüldü.

Sefer'in hastalığından dolayı direksiyonun hakimiyetini kaybettiği ve kafasını çarptığı görülürken, haberi alan Zahide gözyaşlarını tutamadı.

Asuman ve Ramazan cephesinde süren sessizlik ve hüzün devam ediyor. Asya ise nişandan dolayı oldukça mutlu...

Gözleri açılan Meryem'in Rıfat'tan uzaklaşması ve ona sarılmaması dikkati çeken bir diğer detay oldu. İşte Gönül Dağı 53. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 53. bölüm 2. fragmanı İZLE