Gönül Dağı 53. bölüm fragmanı: Gözleri açılan Meryem Rıfat'ı tanımadı, o sahne yürekleri dağladı!

Gönül Dağı dizisinin 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Veysel, Taner'e birbirlerinden daha da uzaklaşacaklarını söyledi. Gözlerine kavuşan Meryem'in, Rıfat'ı tanımaması ise yürekleri burktu.

Yönetmen koltuğunda Yahya Samancı'nın oturduğu, senaryosunu Ferhat Eşsiz'in kaleme aldığı TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, ikinci sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Anlattığı hikayelerle içleri ısıtan, başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya ve Ferdi Sancar'ın yer aldığı Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Çekimleri Eskişehir Sivrihisar'da sürdürülen Gönül Dağı dizisi, 19 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanan 52. bölümüyle de izleyicisinden tam not almayı başardı.

Cumartesi günlerine damgasını vuran dizinin merakla beklenen 53. bölüm fragmanı ise son bölümün hemen ardından yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Taner ile konuşan Veysel'in, ''Dağıldık amca oğlu. Eskiden olsa ilk biz yardıma koşardık. Hayat böyle, insanı oradan oraya savuruyor işte. Daha da uzaklaşacağız, daha da kopacağız amca oğlu.'' sözleri dikkati çekti.

Öte yandan Rıfat, Meryem'in gözlerinin açılmasıyla sevinçten havalara uçtu ve koşarak Sefer'e sarıldı.

Taner ile Dilek, bebeklerinin kalp atışlarını dinlerken duygulu anlar yaşadı. Öte yandan Dilek'in sağlık ocağından ilaçları gelince herkes hamile olduğunu öğrendi.

Gözleri açılan Meryem ise Rıfat'ı tanımadı. Rıfat'ın yaşadığı hayal kırıklığı ise yürekleri sızlattı. Peki Meryem kimi Rıfat sandı? İşte Gönül Dağı 53. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 53. Bölüm Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI 52. BÖLÜM ÖZETİ

Hayatlarıyla ilgili önemli manevralar kat eden amcaoğulları, aldıkları kararların sunduğu gerçeklikle yüzleşmeye başlamışlardır. Taner, ona sağlanan yeni imkanlara alışmaya çalışırken, Veysel düğüncü dükkanında, Ramazan ise Asya ile nişan hazırlığındadır.

Öte yandan Rıfat ve Meryem göz ameliyatı için yola çıkar. Büyük umutlarla gittikleri ameliyat, Rıfat ve Meryem için nasıl gelişmeleri beraberinde getirecektir? Bunun paralelinde aldığı ilk iş olan nişanla ilgilenen Veysel, nasıl bir sona sürüklenecektir?