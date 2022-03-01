Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı: Veysel ve Taner ipleri kopardı, Meryem düğünden vazgeçti, Sefer ise ölüyor!

Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı: Veysel ve Taner ipleri kopardı, Meryem düğünden vazgeçti, Sefer ise ölüyor!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Veysel ve Taner'in birbirine girdiği görüldü. Sefer ölümle pençeleşirken, Meryem ise düğün işlerini ağırdan almaya karar verdi.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinin 54. bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin yayınlanan son fragmanında; Veysel ve Taner'in kavga ettiği ve aralarındaki iplerin koptuğu görüldü.

Veysel uçan araba konusunda Taner'e resti çekerken, arada kalan ise Ramazan oldu ve iki tarafı sakinleştirmeye çalıştı.

Gözü açıldıktan sonra Rıfat'tan uzaklaştığı görülen Meryem'in düğün işlerini daha ağırdan almaya başladığı fark edildi.

Meryem bu tavrı seyirciden tepki alırken, bundan sonraki süreçte Rıfat'la aralarında neler olacağı merak edilmeye başlandı.

Beyin ameliyatına giren Sefer için kritik saatler başlarken, Asuman ve Ramazan geçen zamanın ardından yüzleşti. İşte Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 54. bölüm 2. fragmanı İZLE