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    Gönül Dağı 54. bölüm ön izleme: Sefer, ölümle tanışıyor...

    Yayınlanan ön izlemede, Sefer'in beyin ameliyatına girmeden önce ölüme dair konuşmaları ekrana geldi. Sefer'in "Gidenin gelmediği o bilinmez diyar" diye başlayan sözleri herkesi duygulandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 17:34
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    Gönül Dağı 54. bölüm ön izleme: Sefer, ölümle tanışıyor...

    TRT 1 yapımı Gönül Dağı dizisi, seyircilerini ikinci sezonda da ekrana kilitliyor.

    Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla reytinlerde de oldukça başarılı.

    Gönül Dağı, 5 Mart Cumartesi akşamı, izleyicilere yine duygu dolu anlar yaşatmaya geliyor.

    Yeni bölümde Gedellil kasabasının ‘kırmızı çizgisi’ Dolmuşçu Sefer’i ameliyata giriyor.

    Yayınlanan 54. ön izlemede, Sefer'in  ameliyata girmeden önce çocukluk anılarına dönmesi ve ölümle tanışması yer alıyor.

    Seyirciler Sefer ölecek mi kalacak mı merakla beklerken, Gönül Dağı yine yürekleri dağlıyor.

    İşte Gönül Dağı 54. bölüm ön izlemesi...

    Gönül Dağı 54. Bölüm Ön İzleme VİDEO


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