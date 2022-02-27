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    Gönül Dağı 54. fragmanı: Sefer beyin ameliyatına giriyor, ölür mü kalır mı bilinmez...

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Sefer'in beyin ameliyatı olmaya karar verdiği ve ailesiyle vedalaşarak, ameliyata girdiği anlar herkesin gözyaşlarının akmasına neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 13:00
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    Gönül Dağı 54. fragmanı: Sefer beyin ameliyatına giriyor, ölür mü kalır mı bilinmez...

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleri ile devam ediyor.

    Herkesi etkileyen ve bozkırın en güzel hikayelerini anlatan Gönül Dağı, son bölümlerinde biraz fazla hüzünlendirdi.

    Hem Ramazan'ın Asya ile olan nişanı hem de amcaoğulları arasında yaşanan ayrılıklar, Elif'in babası tarafından terk edilmesi herkesi ağlattı.

    Dün yine yeni bölümü ile ekranda olan dizinin fragmanında; Sefer'in hikayesine geniş yer verildi. Ciritçi Abdullah ile dertleşen Sefer, ölüm hakkında konuştu.

    Beyin ameliyatı olmak için hazırlanan ve ameliyata giren Sefer'in Zahide ile olan vedalaşması ise yürek burktu.

    Sefer ölür mü kalır mı bunu yeni bölümde öğreneceğiz ancak Taner cephesinde sevindiren haberler geldi.

    Fragmanda Taner'in uçan arabayı çalıştırmayı başardığı ve artık amcaoğulları ile birlikte para kazanmaya başlayacağı görüldü. İşte Gönül Dağı 54. fragmanı...

    Gönül Dağı 54. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 54. fragmanı: Sefer beyin ameliyatına giriyor, ölür mü kalır mı bilinmez... #1


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