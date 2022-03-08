Gönül Dağı 55. bölüm 2. fragmanı: Asya gelinlikler içinde, Zahide bebeğini düşürdü!

Gönül Dağı dizisinin yayınlanan fragmanında; Asya'nın gelinlik giydiği görülürken, Zahide'nin ise bebeği ile ilgili sıkıntı yaşadığı görüldü. Razaman'ı kaybeden Asuman, gözyaşlarına boğuldu.

TRT'nin sevilen dizisi Gönül Dağı, her Cumartesi yeni bölümleriyle ekrana geliyor reyting rekorları kırıyor.

Bozkırın farklı hayat hikayelerini ekrana yansıtan dizinin yayınlanan son fragmanında; Asya'nın gelinlik giydiği görüldü.

Asya gelinlik giymesine rağmen; Ramazan ve Asuman'ın arasında hala sevgi olduğunu düşünerek, Ramazan'la konuşmayı tercih etti.

Ancak Asya'nın ağabeyleri ikilinin ayrılmasına müsaade etmedi ve düğünden önce onları bir yere kilitlediler.

Ramazan buradan kurtulmak için çırpınırken, Zahide ise Sefer'in hafızasını yeniden kazanması için çalışmaya başladı.

Sefer'le birlikte olan Zahide onun güzel sözleri karşısında duygulanırken, karnına saplanan ağrı ile sarsıldı.

"Bebek" diyen Zahide'nin bebeğini düşürdüğü akıllara geldi. İşte Gönül Dağı 55. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 55. bölüm 2. fragmanı İZLE