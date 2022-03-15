Gönül Dağı 56. bölüm 2. fragmanı: İcatlar alev alev yandı, amcaoğulları gözyaşlarına boğuldu...

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Mezarcı İlyas'ın çocukları Ramazan'dan intikam almak için ağılı ateşe verdi. Alev alev yanan ağıl ve icatlar, amcaoğullarını ağlattı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerine damga vurmaya ve reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Neşet Ertaş'ın birbirinden güzel türküleriyle kulakların pasını silen dizi, bozkırın eşsiz hikayelerini anlatıyor.

Birbirinden genç ve yetenekli oyuncuyu kadrosunda ağırlayan dizi, her hafta farklı bir hikaye ile seyirci karşısına çıkıyor.

Geçtiğimiz Cumartesi günü ekrana gelen bölümde gözyaşları sel olurken, Ramazan ve Asuman'ın kavuşması ise sahnenin en güzel tarafı oldu.

Asya'nın İstanbul'a gitmesi ve Mezarcı İlyas'ın çocuklarının durmayışı, son yayınlanan fragmana yansıdı.

Yayınlana fragmanda; Mezarcı İlyas'ın çocuklarının Gülsüm Öğrtemen'in evini bastıkları görüldü. Ancak kasabanın kadınları onları odunla dövdü.

Bununla kalmayan Mezarcı İlyas'ın çocukları, amcaoğullarından intikam almak için ağılı ve içerisindeki icatları yaktı.

Ağıldaki yangını söndürmeye ve icatları kurtarmaya çalışan amcaoğulları ise gözyaşlarına boğuldu. İşte Gönül Dağı 56. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 56. bölüm 2. fragmanı İZLE