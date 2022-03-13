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    Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı: Bir değil tam iki ayrılık olabilir, ağlamaya hazır olun!

    Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Asya'nın İstanbul'a gittiğini duyan Meryem'in aklının karıştığı görülürken, Mezarcı İlyas'ın çocukları ise intikam almak için harekete geçti.
    • Haber Merkezi
    • 13.03.2022 - 13:36
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    Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı: Bir değil tam iki ayrılık olabilir, ağlamaya hazır olun!

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı'nda dün heyecan, aşk ve ayrılık dolu anlar yer aldı. Herkesi ekrana kilitleyen dizi, reytinglerde yine birinci oldu.

    Ramazan ve Asuman'ın kavumaşı, at üzerinde kasabaya gelmeleri, Asya'nın bu evlilikten vazgeçmesi ve Sefer'in her şeyi hatırlaması.

    Bu güzel sonların peş peşe yer aldığı diziden yeni bölüm fragman gelirken, yine duygusal ve keyifli anlar yer aldı.

    Yayınlanan yeni fragmanda; Asya'nın Gülsüm Öğretmen tarafından İstanbul'a yollandığı görüldü. Bunu duyan ve kafası karışan Meryem ile ilgili ise "İstanbul'a mı gidecek?" sorusu gündeme geldi.

    Ramazan ve Asuman'ın kavuşmanın ardından eve gelip Münir Başkan'ın elini öperken, yeni bir başlangıcın sinyalini verdiler.

    Mezarcı İlyas'ın çocukları ise intikam almak için ağılı yakmak istedi ve bu konuda başarılı oldu. İşte Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı...

    Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 56. bölüm fragmanı: Bir değil tam iki ayrılık olabilir, ağlamaya hazır olun! #1


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