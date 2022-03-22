Gönül Dağı 57. bölüm 2. fragmanı: Meryem'in darbe vurup terk ettiği Rıfat ortadan tamamen kayboldu!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Meryem tarafından terk edilen Rıfat'ın önce perişan olduğu sonra ise ortadan tamamen kaybolduğu görüldü. Tüm kasaba Rıfat'ı aramaya dağa çıktı.

TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, yeni ve heyecanlı bölümleriyle yayınlanmaya devam ediyor.

Herkesin sevdiği ve izlediği bir dizi haline gelen Gönül Dağı'nın son fragmanı ise seyircisini bir hayli üzdü.

Yayınlanan son fragmanda; Meryem tarafından terk edilen Rıfat'ın perişan olduğu ve Meryem için yaptıklarını yıktığı görüldü.

Meryem'in terk etmesine dayanamayan Rıfat ortadan tamamen kaybolurken, kasabalılar ise onu aramak için dağa çıktı.

Rıfat'ın yaşadıkları seyirciyi üzerken, Ramazan ve Asuman arasında sorun kalmaması herkesi sevindirdi.

Kitabına iyice yoğunlaşan Ramazan'ın eski haline döndüğü görülürken, Dilek ve Taner cephesinde ise bebek heyecanı artmaya başladı. İşte Gönül Dağı 57. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 57. bölüm 2. fragmanı İZLE