Gönül Dağı 57. bölüm fragmanı: Nankör Meryem Rıfat'ı terk etti, Rıfat'ın hali içler acısı!

Gönül Dağı dizisinin 57. bölüm fragmanında; Meryem ile Fırat'ın düğün hazırlıklarına başladığı görüldü. Ancak Rıfat'ı istemeyen ve onun yaptığı hiçbir şeyden memnun olmayan Meryem, Rıfat'ı terk etti.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden güzel ve sıcak hikayeleriyle cumartesi akşamları evlerimize konuk olmaya devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Ferdi Sancar ve Nazlı Pınar Kaya gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisinin her bölümü ilgiyle izleniyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan insanların birbirinden farklı hikayelerini konu edinen Gönül Dağı dizisi, sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktarıyor.

Anlattığı hikayelerle içleri ısıtan dizi, 19 Mart Cumartesi akşamı 56. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Yeni bölümün hemen ardından dizinin merakla beklenen 57. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmanda; Taner ile Veysel'in aralarındaki buzların erimeye başladığı görüldü. Asuman'ına kavuşan Ramazan'ın mutluluğu ise yüzleri güldürdü.

Öte yandan Rıfat ile Meryem'in düğün hazırlıklarına başlandığı görüldü. Gelinlik giyen Meryem'in mutsuzluğu yüzünden okunurken Rıfat, sevdiği kadını mutlu etmek için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı.

Birlikte yaşayacakları aşk yuvasını kendi elleriyle özene bezene hazırlaya Rıfat, Meryem'e sürpriz yaptı. Ancak gördükleri karşısında kendini tutamayan Meryem, gözyaşları içinde evi terk etti.

Rıfat, ''Seni bu kadar mutsuz eden ne?'' diye sorarken Meryem'in cevabı ''Ben yapamıyorum Rıfat, olmuyor. Benden sana sadece mutsuzluk gelir. Bitti Rıfat.'' oldu.

Rıfat'ı terk eden Meryem'e tepkiler, peşi sıra geldi. Dizinin sıkı takipçileri, ''Körün gözü açılınca ilk kırdığı bastonu olurmuş'', ''Meryem'in gözü açılmış ama gönül gözü kapanmış'', ''Rıfat gibi içten seven bi adama bu yapılır mı be'' şeklinde yorumlarda bulundu. İşte Gönül Dağı 57. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 57. Bölüm Fragmanı VİDEO

GÖNÜL DAĞI 56. BÖLÜM ÖZETİ

Asuman ve Ramazan'ın yeniden birbirleriyle kavuşması herkesi çok mutlu eder. Ramazan nihayetinde eski günlerdeki gibi neşeli hallerine dönmeye başlar.

Taner yeniden amcaoğullarıyla birlikte çalışmak ister. Veysel ise Taner'in bu isteğini kabul etmez. Ramazan ve Taner, Veysel'i ikna etmenin yollarını ararlar.

Ekip Veysel ve Cemile'nin aldığı bir düğüne yardım etmek için oraya giderler. Çalışmak için gittikleri düğün esnasında amcaoğulları, kötü bir haber alır.

Düğünün bitmesinin ardından Asya, Gülsüm Öğretmenin yanına dönse de onun için kalıcı bir çözüm bulmaları lazımdır. Bu zorlu süreçte tüm kadınlar Asya'ya destek olurken, Asya'nın kendi geleceğiyle ilgili aldığı karar ne olacaktır?

Bu olayların yaşandığı esnada Kenan da uzaklaştırma kararını gizlemeye çalışır. Soluğu Dişçi Musa'nın yanında alır. Durumu detaylıca öğrenen Dişçi Musa Kenan için nasıl bir çözüm bulacaktır?