Gönül Dağı 58. bölüm fragmanı: Doktor Kenan hem Elif'i hem de kasabayı terk etti!

Gönül Dağı 58. bölüm fragmanı: Doktor Kenan hem Elif'i hem de kasabayı terk etti!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Ramazan hazırlıklarının kasabada başladığı görüldü. Selami'nin ağabeyi ve ablası gelirken, Doktor Kenan ise Elif'e iş teklifi aldığını söyledi.

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, dün akşam yine eğlenceli bir bölümle seyircisinin karşısına çıktı.

Herkesin sevdiği ve beğendiği bir dizi olan Gönül Dağı yine aşkın, sevginin ve dostluğun önemini gözler önüne serdi.

Rıfat'ın Meryem'in terk etmesinden sonra ortadan kaybolması ve bütün kasabalının onu aramaya çıkması herkesi duygulandırdı.

Doktor Kenan'ın doktorluktan uzaklaştırmasına rağmen pes etmemesi ve insanlara yardım etmesi ise herkesin beğenisini kazandı.

Dizinin yeni bölümünün ardından yayınlanan fragmanında; Ramazan coşkusunun kasabaya geldiği ve hazırlıkların başladığı görüldü.

Doktor Kenan'a güzel bir Ramazan yaşatmak isteyen ailesi kolları sıvadı ancak onları bekleyen büyük sürprizle henüz yüzleşmediler.

Doktor Kenan, Elif Hemşire'ye bir iş teklifi aldığını söylerken, Elif ise gitme vaktinin geldiğini anladı. İşte Gönül Dağı 58. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 58. bölüm fragmanı İZLE