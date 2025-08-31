Gönül Dağı 6. sezon fragmanı: Yeni bölüm tarih belli oldu

TRT 1’in 5 sezonu geride bırakan dizisi Gönül Dağı izleyicilerine müjde geldi.

14 Haziran’da yayınlanan bölümle ekrana kısa bir ara veren dizi, yeni sezon hazırlıklarını tamamladı.

Yapım ekibi, dizinin ilk tanıtım fragmanını yayınladı. Fragmanla birlikte dizinin yeni sezon yayın tarihi de netleşti.

6 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

TRT 1’in izlenme rekorları kıran dizisi Gönül Dağı, yeni sezonuyla ekrana dönüyor. Diziden ilk tanıtım videosu yayınlandı.

Gönül Dağı, 6 Eylül 2025 Pazar günü kaldığı yerden izleyicisiyle buluşacak.

Yapım, yeni sezonda da hem duygusal hikâyeleri hem de Anadolu yaşamından kesitleriyle ekran başındakilere unutulmaz anlar yaşatmaya hazırlanıyor.

İşte Gönül Dağı 6 sezon tanıtım videosu…