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    • Gönül Dağı 60. bölüm 2. fragmanı: Meryem tarafından terk edilen Rıfat evlendi! İşte güzeller güzeli gelin...

    Gönül Dağı 60. bölüm 2. fragmanı: Meryem tarafından terk edilen Rıfat evlendi! İşte güzeller güzeli gelin...

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın son fragmanında; Rıfat'ın kasabaya yeni gelen güzel bir kızla nikahlandığı ve yeniden ayağa kalkmaya başladığı görüldü.
    • Haber Merkezi
    • 13.04.2022 - 09:22
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    Gönül Dağı 60. bölüm 2. fragmanı: Meryem tarafından terk edilen Rıfat evlendi! İşte güzeller güzeli gelin...

    Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

    Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı, Cumartesi günleri seyircisinin karşısına çıkıyor.

    İlk sezonundan bu yana aile kavramını ve aşkın en saf halini yansıtan dizi, geçtiğimiz günlerde Rıfat'ın acısını gözler önüne serdi.

    Sevdiği kadının gözlerini açtırdıktan sonra onu terk etmesiyle bir divaneye dönen Rıfat, herkesin gözyaşlarına neden oldu.

    Ancak dizinin yayınlanan son fragmanında; Rıfat'ın evlenmesi için köyden kasabaya yeni bir kız getirildiği görüldü.

    Rıfat bu güzeller güzeli kızla nikah kıyarken, Meryem defterinin ise artık tamamen geride kaldığı görüldü.

    Doktor Kenan ve babası Muammer'i arası Elif Hemşire yüzünden açıldı. Elif'i gelin olarak istemeyen Muammer, kırıcı sözler söyledi. İşte Gönül Dağı 60. bölüm 2. fragmanı...

    Gönül Dağı 60. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 60. bölüm 2. fragmanı: Meryem tarafından terk edilen Rıfat evlendi! İşte güzeller güzeli gelin... #1


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