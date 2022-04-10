Gönül Dağı 60. bölüm fragmanı: Meryem'in acısı geride kaldı, Rıfat'a yeni gelin geldi!

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Doktor Kenan ve Elif'in aşkının başladığı görülürken, Rıfat'ın annesi ise yeni bir gelin buldu. Kasabaya getirilen genç kız, Rıfat'la evlenmeyi kabul etti.

TRT 1 ekranlarının ne sevilen dizisi Gönül Dağı yeni ve heyecanlı bölümleri ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam ediyor.

Hazal Çağlar, Berk Atan, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Nazlı Pınar Kaya, Gülsim Ali ve Semih Ertürk gibi genç isimleri bir araya getiren dizi, bozkırın birbirinden farklı hikayelerini anlatıyor.

Bozkırın ortasında yeşermeye çalışan ve Neşet Ertaş'ın türküleri ile aşkın en güzel halini anlatan karakterler, herkesin en sevdiği isimler haline geldi.

Dün yeni bölümü yayınlanan ardından fragmanı seyirci ile buluşturulan Gönül Dağı'nda; Elif ve Kenan'ın yeni bir aşka başladığı görüldü.

Elif ve Kenan'ın yeni başlayan aşkı seyircinin izlemeyi sevdiği sahneleri bir araya getirirken, Ramazan'ın ise düğün hazırlıkları başladı.

Taner, Ramazan ve Veysel işleri büyütmek için şirketten avans alırken, yeni işçi alımı için kasabalılardan talep geldi.

Meryem'in aşkından sonra deliren ve oldukça zor günler geçiren Rıfat cephesinde ise yeni gelişmeler var.

Rıfat'ın Meryem'in gidişinden sonra delirmesi ve kendisini kaybetmesine üzülen annesi, ona yeni bir gelin getirdi. İşte Gönül Dağı 60. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 60. bölüm fragmanı İZLE