Gönül Dağı 61. bölüm 2. fragmanı: Araba çarpan Veysel öldü, Cemile'nin haykırışı yürekleri dağladı!

Gönül Dağı dizisinin 61. bölüm 2. fragmanında; babası Muammer'i kurtarmak isteyen Veysel'e araba çarptığı görüldü. Veysel'i yerde baygın yatarken gören Cemile'nin haykırışı ise yürekleri sızlattı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden sıcak ve güzel hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı Gönül Dağı dizisi, her bölümüyle beğeni topluyor.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Köprü Film imzalı Gönül Dağı dizisi, 23 Nisan Cumartesi akşamı 61. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Cumartesi akşamlarının zirvesinden inmeyen dizinin merakla beklenen 61. bölümünden çarpıcı bir fragman daha yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Rıfat'ın evlendiği ve şifa bulacağı Mihriban'ın, Rıfat'ın evinin kapısından içeri giridği görüldü.

Ramazan'ın yazdığı kitabı bastırmak için elinden geleni ardına koymayan Asuman, kitabı basmak isteyen yeni bir yayınevi buldu.

Ancak yayınevinin sahibi, bir şartla kitabı basabileceklerini söyledi ve bu istek Ramazan'ı tedirgin etti.

Öte yandan evinin yıkılma tehlikesi olduğunu öğrenen düğüncü Muammer, büyük bir üzüntü yaşadı.

Muammer'in, ''Demek ki o da yıkıldı yıkılacak, ailem gibi.'' sözleri dikkati çekerken Kenan ve Veysel, evi boşaltmak için kolları sıvadı.

Yolda dalgın bir şekilde yürüyen Muammer, arabanın geldiğini duymadı ve Veysel, babasını kurtarmak için arabanın önüne atladı.

Araba çarpan Veysel, bir anda yere yığılırken Cemile'nin ''Veysel'' diye haykırması ise yürekleri sızlattı.

Veysel'e araba çarptığını öğrenen Taner ve Ramazan da olay yerine koşarken Veysel'in annesi gözyaşlarına boğuldu.

Bu sahneler ve birkaç bölümdür Cemile'nin içinde sıkıntı olması, izleyiciler tarafından Veysel'in öleceği şeklinde yorumlandı.

Peki Veysel ölecek mi? Semih Ertürk diziden ayrılacak mı? İşte Gönül Dağı 61. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 61. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

Gönül Dağı 60. bölüm özeti

Şili’den gelen siparişleri yetiştirmeye çalışan amcaoğulları, ekibi büyütmeye karar verirler. Kasabalıların başvuruları arasından ekiplerine dahil edebilecekleri yeni insanlar ararlarken eski bir dosyanın karşılarına çıkmasıyla şoka uğrarlar. İşleri büyütme yolunda önlerine büyük bir taş koyan bu durumu çözmeye çalışan amcaoğulları nasıl bir maceraya sürükleneceklerdir?

Ramazan ve Asuman’ın sözlenmesi herkesi mutlu ederken, Hüseyin de Münir’le dünür olmanın coşkusu içindedir. Hüseyin’in nispeti karşısında iyice sinir olan Muammer de kendine makam sahibi bir dünür arayışına girer. Muammer’in bu telaşı, Kenan ve Elif ilişkisini nasıl etkileyecektir?

Bunun yanında Zahide ve Sefer de Emre’yi almaya giderler. Zahide için de kolay olmayan bu gelişmeye çocukların tepkisi ne olacaktır? Öte yandan Rıfat’ın durumu her geçen gün güçleşirken Hacer bu durumla ilgili nasıl bir yol izleyecektir?