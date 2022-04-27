Gönül Dağı 62. bölüm 2. fragmanı: Asuman ve Ramazan ayrıldı, eve gelen mektup ortalığı yıktı!

Gönül Dağı 62. bölüm 2. fragmanı: Asuman ve Ramazan ayrıldı, eve gelen mektup ortalığı yıktı!

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; bayram heyecanının Gedelli'yi sardığı ve Ramazan ile Asuman'ın nişanlandığı görüldü. Nişandan sonra eve gelen mektup ise ortalığı karıştırdı.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, Cumartesi günlerine damga vurmaya devam ediyor.

Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesini alan dizi, reyting rekorları kırıyor.

Youtube üzerinden milyonlarca izlenme alan Gönül Dağı, her bölümde farklı ve heyecanlı sahneleri seyircisi ile buluşturuyor.

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünün ardından ikinci fragmanı Youtube üzerinden görücüye çıktı.

Yayınlanan ikinci fragmanda; Gedelli'de yaşanan bayram coşkusu herkesi sardı ve eğlenceli anlara sahne oldu.

Elif ve Doktor Kenan'ın arasındaki buzlar erirken, Ramazan ve Asuman'ın nişanı ise bayrama denk getirildi.

İkilinin nişanında güzel anlar yaşandı ancak nişandan sonra Asuman'ın evine gelen mektup, ortalığı karıştırdı.

Ramazan'ın hesap sorması ve Asuman'ın yüz ifadesi, "Yine ayrıldılar" yorumlarını gündeme getirdi. İşte Gönül Dağı 62. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 62. bölüm 2. fragmanı İZLE