Gönül Dağı 63. bölüm 2. fragmanı: Rıfat Mihriban'a adım attı, amca oğullarının sevinci kursaklarında kaldı!

Gönül Dağı dizisinin 63. bölüm 2. fragmanında; Rıfat'ın Mihriban'a ilgi duymaya başladığı görüldü. Öte yandan SNK Havacılık, amca oğullarının seri üretime geçtiği icatlarının satışını yasakladı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini ise Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden sıcak ve güzel hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı dizi, 14 Mayıs Cumartesi akşamı 63. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Köprü Film imzalı dizinin merakla beklenen 63. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Rıfat'ı kaybettiğini sanan Mihriban, koşarak eve geldi ve Hacer'e ''Ana ben Rıfat'a sahip çıkamadım.'' dedi.

Tam o sırada Rıfat çıkageldi ve Mihriban'ın eline bir toka bıraktı. Bu sahne, Rıfat'ın kırıldığı yerden çiçek açmaya başladığının göstergesiydi.

Öte yandan SNK Havacılık çalışanları, amca oğullarının yanına gelip ''İcatlarımızdan birinin seri üretim yaptığınızın duyumunu aldık. Ürünlerin satışınnı yapamazsınız. Bunları bağlamak zorundayız.'' dedi.

Amca oğulları, tam mutlu olacakken yine hevesleri kursaklarında kaldı. İşte Gönül Dağı 63. bölüm 2. fragmanı...

Gönül Dağı 63. Bölüm 2. Fragmanı İzle