Gönül Dağı 63. bölüm fragmanı: Asuman ve Ramazan muradına erdi, Elif ve Kenan sarmaş dolaş!

Gönül Dağı 63. bölüm fragmanı: Asuman ve Ramazan muradına erdi, Elif ve Kenan sarmaş dolaş!

Gönül Dağı dizisinin 63. bölüm fragmanında; Elif ve Kenan'ın birbirine iyice yakınlaştığı ve sarmaş dolaş olduğu görüldü. Öte yandan Asuman ve Ramazan ise evlilik yolunda büyük bir adım attı.

Yapımcılığını Ferhat Eşsiz'in, yönetmenliğini ise Yahya Samancı'nın üstlendiği TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, birbirinden sıcak ve güzel hikayeleriyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı dizisi, cumartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Özkaya, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Hazal Çağlar, Cihat Süvarioğlu ve Ferdi Sancar gibi isimlerin yer aldığı dizi, 14 Mayıs Cumartesi akşamı 63. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sevdanın hem hüzünlü hem de en güzel yanlarını izleyicilere başarılı bir şekilde aktaran Köprü Film imzalı dizinin merakla beklenen 63. bölüm fragmanı yayınlandı.

Yayınlanan fragmanda; Elif ve Kenan'ın birbirine iyice yakınlaştığı ve sarmaş dolaş olduğu görüldü.

Elif, Kenan'a, 'S'en geldiğinden beri hayatımda hiç olmadığım kadar özgür hissediyorum.'' dedi.

Kenan ise Elif'e olan aşkını, ''Ben sana her baktığımda bayram sabahına uyanan çocuk kadar heyecanlanıyorum ve bu çocuk bu uçurtmayı seninle uçurtmak istiyor.'' sözleriyle dile getirdi.

Öte yandan amcaoğulları, istenilen siparişleri tamamlarken Selami, Sefer'den iş istedi. Sefer ise Keriman ve Selami'ye köfteci dükkanını işletebileceklerini söyledi.

Öte yandan Ciritçi Abdullah, ''Allah sizin yuvanızı çınar ağacı gibi sağlam, zeytin ağacı gibi bereketli etsin. İki cihanda ayırmasın sizi. Birbirinize daima sadık eylesin.'' diyerek Asuman ve Ramazan'ın nişan kurdelesini kesti. İşte Gönül Dağı 63. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 63. Bölüm Fragmanı İzle

Gönül Dağı 63. Bölüm Fragmanı