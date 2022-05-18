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Gönül Dağı 64. bölüm 2. fragmanı: Zahide yolda doğuruyor, bebek ölebilir!

Gönül Dağı 64. bölüm 2. fragmanı: Zahide yolda doğuruyor, bebek ölebilir!

Gönül Dağı'nın yayınlanan ikinci fragmanında; Taner'in babasının yaşadığını ve Tokat'ta olduğunu öğrendiği anlar, herkesi şoke etti. Babasını görmek isteyen Zahide'nin ise sancısı tuttu.