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    Gönül Dağı 64. bölüm 2. fragmanı: Zahide yolda doğuruyor, bebek ölebilir!

    Gönül Dağı'nın yayınlanan ikinci fragmanında; Taner'in babasının yaşadığını ve Tokat'ta olduğunu öğrendiği anlar, herkesi şoke etti. Babasını görmek isteyen Zahide'nin ise sancısı tuttu.
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 11:42
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 12:57
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    Gönül Dağı 64. bölüm 2. fragmanı: Zahide yolda doğuruyor, bebek ölebilir!

    “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümüyle seyirciyi ekrana kilitledi.

    Çocukluk aşkı Dilek’le bir gün buluşma hayali kuran Taner’in kuzenleriyle yaptığı icatları ve kasabanın hayat öykülerini konu alan dizi, reyting rekorları kırıyor.

    Cumartesi günleri ekrana gelen dizinin yayınlanan son fragmanında; Taner'in babasının yaşadığını öğrendiği anlar herkesi şaşırttı.

    Babasının Tokat'ta öğrendiğini öğrenen Taner, gözyaşlarını tutamadı ve annesi Halime'ye gerçekleri anlattı.

    Zahide doğumdan önce babasını görmek için yola çıkmaya karar verdi. Sefer'in minibüsü ile Tokat'a doğru giden Zahide'nin sancısı tuttu.

    Herkesi gözyaşlarına boğan fragmanda Asuman ve Ramazan'ın ev bulam telaşı gülümseten anlara neden oldu. İşte Gönül Dağı 64. bölüm 2. fragmanı...

    Gönül Dağı 64. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 64. bölüm 2. fragmanı: Zahide yolda doğuruyor, bebek ölebilir! #1


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