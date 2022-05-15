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    Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı: Taner'in babası İrfan geri döndü, görenler dondu kaldı!

    Gönül Dağı'nın yayınlanan fragmanında; Taner babasının Tokat'ta olduğunu ve yaşadığını öğrendi. Ciritçi Abdullah ve gelini Halime ise bu gelişme karşısında şoke oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2022 - 17:50
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    Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı: Taner'in babası İrfan geri döndü, görenler dondu kaldı!

    TRT 1 ekranlarının en sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni ve heyecanlı bölümlerle devam ediyor.

    Reyting rekorları kıran ve dün yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin fragmanı Youtube üzerinden görücüye çıktı.

    Yayınlanan fragmanda; Taner'in babasıyla ilgili kafasında olan şüpheleri dedesi ile paylaştığı ve dertleştiği görüldü.

    İçi rahat etmeyen ve babasının nerede olduğunu merak eden Taner, aldığı telefon ile bir kez daha sarsıldı.

    Taner telefonda babasının Tokat'ta olduğunu ve yaşadığını öğrenirken, annesi ise dondu kaldı.

    Bu detayı dedesi ile paylaşan Taner'in bundan sonra ne yapacağı şimdiden merak edildi.

    Ancak seyirciler bölümün sonunda İrfan'ın Gedelli'ye geri döneceğini düşünmeye başladı bile... İşte Gönül Dağı 64. bölüm fragman...

    Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 64. bölüm fragmanı: Taner in babası İrfan geri döndü, görenler dondu kaldı! #1


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