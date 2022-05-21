Gönül Dağı 64. bölüm ön izleme: Bozkırda yaşayan Asuman ve Ramazan'a deniz manzaralı ev şoku

Yayınlanan ön izlemede, sonunda kavuşan Ramazan ve Asuman ev arayışına giriyor ancak içlerine sinen bir ev bulamıyor. Pes etmeyen aşıkların duygusal anları ise, seyirciyi mest ediyor...

TRT 1 yapımı Gönül Dağı dizisi, seyircilerini ikinci sezonda da ekrana kilitliyor.

Başrollerinde Berk Atan, Gülsüm Ali İlhan ve Ecem Özkaya'nın yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla reytinlerde de oldukça başarılı.

Gönül Dağı, 21 Mayıs Cumartesi akşamı, izleyicilere yine gönüllere dokunmaya geliyor.

Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Asuman ve Ramazan'ın nişanını sorunsuz bir şekilde atlatıp kavuşmuştur.

Ramazan ve Asuman, hayallerini gerçekleştirmek için Gedelli'de ev arayışına girer. Ancak istedikleri gibi bir ev bulamazlar.

Yine de pes etmeyen Ramazan, Asumana "Seninle hayal kurmak bile güzel" diyerek yürekleri sızlatır.

İşte Gönül Dağı 64. bölüm ön izleme...

Gönül Dağı 64. Bölüm Ön İzleme VİDEO