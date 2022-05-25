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    Gönül Dağı 65. bölüm 2. fragmanı: Dilek ve bebeği öldü, Taner cenazesini kollarında taşıdı...

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Gönül Dağı'ndan düşen taşlar sonucu Dilek'in öldüğü ve Taner'in onu taşıdığı görüldü. Bu anlar ve Gülsim Ali'nin ayrılışı seyirciyi şoke etti.
    • Haber Merkezi
    • 25.05.2022 - 11:38
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    Gönül Dağı 65. bölüm 2. fragmanı: Dilek ve bebeği öldü, Taner cenazesini kollarında taşıdı...

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümlerine kısa bir sezon arası vermeye hazırlanıyor.

    Sezon finali ile kısa bir molaya çıkacak olan oyuncular, Eskişehir'den ayrılmaya başladı bile..

    Başarılı dizinin ekibi ise sezon finaline ait ikinci fragmanı görücüye çıkardı.Yayınlanan fragmanda; Asuman ve Ramazan'ın düğününün yapıldığı görüldü.

    Asuman ve Ramazan'ın düğün günü, Gönül Dağı'ndan taşlar düşmeye başladı ve Dilek görev için bölgeye gitti.

    Bu olaydan önce Ciritçi Abdullah'a ölümü soran Dilek'in yaralanması ve Taner'in onu kucağında taşıması, "Öldü" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

    Dilek'i yaralı halde kucağına alan ve dağdan indirmeye çalışan Taner, seyircinin yüreğini dağladı. İşte Gönül Dağı 65. bölüm 2. fragmanı...

    Gönül Dağı 65. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 65. bölüm 2. fragmanı: Dilek ve bebeği öldü, Taner cenazesini kollarında taşıdı... #1


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