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    Gönül Dağı 66. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek'in bebeğinin son hali

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Taner'in bebeğine sahip çıktığı görüldü. Düğününde Dilek'i kaybeden Asuman Gülsüm Öğretmen ile kalırken, Cemile ve Veysel ise bebeği hastaneden almaya gitti.
    • 02.09.2022 - 09:55
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    Gönül Dağı 66. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek'in bebeğinin son hali

    TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı, reyting rekorları kıran iki sezonun ardından üçüncü sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

    İki sezon boyunca Anadolu insanının sımsıcak hikayelerini anlatan dizi, üçüncü sezonda da ekranda fırtına gibi esecek.

    Yeni sezon öncesi heyecan sürerken, 66. bölümden ise ikinci fragman geldi.Sezon finalinde Dilek'in ölümünden sonra yaşananlar, 66. bölüme taşındı.

    Yeni fragmanda; Taner ve Dilek'in bebeğinin yüzün net bir şekilde gözükürken, Gedelli'nin taşınması gündeme geldi.

    Doktor Kenan, Dilek'in ölümünden kendisini sorumlu tutarken onu yine Elif Hemşire sakinleştirdi.

    Asuman düğünün ağırlığını üzerinden atmakta zorlanırken, bundan sonra neler olacağı ise merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı 66. bölüm 2. fragmanı...

    Gönül Dağı 66. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 66. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek in bebeğinin son hali #1


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