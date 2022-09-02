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Gönül Dağı 66. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek'in bebeğinin son hali

Gönül Dağı 66. bölüm 2. fragmanı: Taner ve Dilek'in bebeğinin son hali

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Taner'in bebeğine sahip çıktığı görüldü. Düğününde Dilek'i kaybeden Asuman Gülsüm Öğretmen ile kalırken, Cemile ve Veysel ise bebeği hastaneden almaya gitti.