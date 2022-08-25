TRT ekranlarının fenomen dizisi Gönül Dağı'nın yeni sezonunu merakla bekleyenler, gözünü fragmana çevirdi. Peki, Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı geldi mi? Fragmanda neler var?

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümüyle seyircinin gönlünde taht kurmayı başardı.

TRT ekranlarında yayınlanan ve ikinci sezonu geride bırakan dizi, Anadolu insanının hikayelerini ekrana taşıdı.

Berk Atan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Hazal Çağlar'ın yer adlığı dizi, sezon finali ile gözyaşlarına neden oldu.

Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan'ın diziden ölerek ayrılması ve Taner karakterine hayat veren Berk Atan'ın oyunculuğu, günlerce konuşuldu.

Sezon finaline giren Gönül Dağı'nın yeni sezonunda Taner'in bebeği ile olan yaşam mücadelesini izleyeceğiz.

Bunun akabinde ise Asuman ve Ramazan'ın aşkı göz önünde olacak. Seyirciler bu aşka ve hikayelere doyacak.

Bir an önce üçüncü sezonun başlamasını bekleyenler," Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı geldi mi? Fragmanda neler var?" sorularını gündeme getirdi.

Peki, Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı geldi mi? Fragmanda neler var? İşte yanıtı....

Gönül Dağı 66. bölüm fragmanı geldi mi? Fragmanda neler var?

Gönül Dağı dizisinin çekimleri geçtiğimiz hafta başladı. Tüm ekip çekimler için Sivrihisar'a geldi.

Dizinin çekimlerinin başlaması ile bilrikte setten fotoğraflar da gelmeye başladı. Ancak merakla beklenen fragman henüz yayınlanmadı.

Fragmanın Eylül başı gibi yayınlanması bekleniyor. Diziden ayrılan Gülsim Ali'nin yerini kimin alacağı ise henüz belli olmadı.