Gönül Dağı 67. bölüm 2. fragmanı: Gitti Dilek geldi Aylin! İşte Taner'in yeni aşkı Aylin...

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Aylin diye bir karakterin diziye dahil olduğu görüldü. Bunun üzerine izleyiciler, "Dilek gitti Aylin geldi" yorumlarını peş peşe sıraladı.

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleriyle seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

Sezon finalinden sonra yeni bölümlerle ekrana gelmeye başlayan diziden 67. bölüme özel fragman geldi.

Yayınlanan fragmanda; Doktor Kenan'ın Dilek'in ölümünden kendisini sorumlu tuttuğu ve toparlanamadığı görüldü.

Ciritçi Abdullah torunu ile bir yolculuğa çıkarken, Elif Hemşire'nin bundan sonra ne yapacağı ise merak edilmeye başlandı.

Dilek'in acısı ile sarsılan Taner, kasabanın taşınmaması için çalışmalara başladı.Taner'in teklifini incelemek için Gedelli'ye gelen Aylin, merak konusu oldu.

Mühendis olan Aylin'in Dilek'in yerine gelip gelmediği bilinmiyor. Ancak Youtube üzerinden yorum yapan seyirciler, Taner'in yoluna yalnız devam etmesini istiyor.

Aylin ve Taner arasında nasıl bir ilişkinin olacağını ilerleyen bölümlerde göreceğiz.Aylin'in yeni partner olup olmadığı ise yine ilerleyen bölümlerde belli olacak. İşte Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 67. bölüm 2. fragmanı İZLE