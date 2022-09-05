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- Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı: Sonunda Ramazan ve Asuman'ın ilk gecesi...
Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı: Sonunda Ramazan ve Asuman'ın ilk gecesi...
Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Taner'in Dilek'in ardından toparlanmaya başladığı görüldü. Ramazan ve Asuman ise sonunda kendi evlerinde bir araya gelmeye karar verdi.
- 05.09.2022 - 14:36
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecanlı bir sezonla ekranlara geri döndü.
Yeni sezonun ilk bölümünde Dilek'in ölümünden sonra oğlu ile baş başa kalan Taner'in acısı gözler önüne serildi.
Herkesi gözyaşlarına boğan bölüm sonrası 67. bölümün fragmanı servis edildi.Yayınlanan fragmanda; Taner'in toparlanmaya başladığı ve oğluna iyice sahip çıktığı görüldü.
Kendisini hazır hisseden ve evine dönen Asuman'a ise Ramazan'ın sürpriz yapması ilgi çekti.
Doktor Kenan ve Elif cephesinde işler iyice karışırken, Hüseyin ve Düüğüncü Muammer'in eğlenceli kavgaları geri döndü. İşte Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı...
Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı İZLE