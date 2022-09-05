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Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı: Sonunda Ramazan ve Asuman'ın ilk gecesi...

Gönül Dağı 67. bölüm fragmanı: Sonunda Ramazan ve Asuman'ın ilk gecesi...

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Taner'in Dilek'in ardından toparlanmaya başladığı görüldü. Ramazan ve Asuman ise sonunda kendi evlerinde bir araya gelmeye karar verdi.