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    Gönül Dağı 69. bölüm fragmanı: Cemile'nin durumu ağır, bebek öldü...

    Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; merdivenlerden düşen Cemile'nin hastaneye kaldırıldığı ve bebeğini kaybettiği görülürken, Cemile'nin düştüğünü öğrenen Veysel ise çıldırdı.
    • 19.09.2022 - 10:23
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    Gönül Dağı 69. bölüm fragmanı: Cemile'nin durumu ağır, bebek öldü...

    TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerinin vazgeçilmezi oldu ve yeni sezonda da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

    Üçüncü sezonunda da güçlü hikayesiyle seyirci karşısına çıkan dizinin son fragmanı, herkesin ilgisini çekti.

    Yayınlanan son fragmanda; Merdivenlerden düşen Cemile'nin apar topar hastaneye kaldırıldığı görüldü.

    Dişçi Musa kızının peşinden giderken, Cemile'nin bebeğini kaybetmesi ise fragmanı izleyen herkesi üzdü.

    Cemile'nin düştüğünü ve bebeği kaybettiğini öğrenen Veysel deliye dönerken, onu amcaoğulları sakinleştirdi.

    Taner ve bebeği hayata tutunmak için mücadele verirken, Elif ile Kenan cephesinde düğün hazırlıkları başladı. İşte Gönül Dağı 69. bölüm fragmanı....

    Gönül Dağı 69. bölüm fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 69. bölüm fragmanı: Cemile nin durumu ağır, bebek öldü... #1


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