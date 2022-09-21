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Gönül Dağı 69. bölüm fragmanı: Veysel katil oldu, Cemile perişan, Ciritçi Abdullah öldü

Gönül Dağı 69. bölüm fragmanı: Veysel katil oldu, Cemile perişan, Ciritçi Abdullah öldü

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Veysel'in hırsına yenik düştüğü ve Cemile'nin bebeğini kaybetmesine neden olan akrabasını öldürdüğü görüldü. Ciritçi Abdullah ise kalp krizi geçirdi.