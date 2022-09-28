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Gönül Dağı 70. bölüm 2. fragmanı: Veysel hapishaneye, Cemile ise...

Gönül Dağı 70. bölüm 2. fragmanı: Veysel hapishaneye, Cemile ise...

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Veysel'in tutuklandığı görülürken, onun arkasından koşan Cemile ise perişan oldu ve gözyaşlarına boğuldu.