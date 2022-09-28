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- Gönül Dağı 70. bölüm 2. fragmanı: Veysel hapishaneye, Cemile ise...
Gönül Dağı 70. bölüm 2. fragmanı: Veysel hapishaneye, Cemile ise...
Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Veysel'in tutuklandığı görülürken, onun arkasından koşan Cemile ise perişan oldu ve gözyaşlarına boğuldu.
- 28.09.2022 - 13:17
TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni ve heyecan dolu bölümleriyle devam ediyor.
Cumartesi gününe damga vuran ve reyting rekorları kıran dizi, yayınlanan fragmanı ile yine nefes kesti.
Fragmanda Veysel'in katil damgası ile tutuklandığı görülürken, amcaoğulları ise gerçeğin peşine düştü.
Katilin Veysel olmadığına inanan Taner ve Ramazan, kasabalıyı tek tek sorgulamaya başladı.
Oğlunun tutuklandığını öğrenen ve soluğu babası Ciritçi Abdullah'ınyanında alan Düpüncü Muammer, umduğunu bulamadı.
Babasının kapıları kapattığı Muammer'in gözyaşları ve çaresizliği, fragmanı izleyenlerin yüreğini burktu. İşte Gönül Dağı 70. bölüm 2. fragmanı....
Gönül Dağı 70. bölüm 2. fragmanı İZLE