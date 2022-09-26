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    Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı: Veysel nasıl katil olduğunu anlattı

    Gönül Dağı'nın yayınlanan fragmanında; Veysel'in tutuklandığı ve sorguya çekildiği görüldü. Katil olduğuna dair söylemlere yanıt veren Veysel, bebeklerini kaybetmelerinden başladı.
    • 26.09.2022 - 10:16
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    Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı: Veysel nasıl katil olduğunu anlattı

    TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, üçüncü sezonunda da reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

    Bozkırın birbirinden farklı hikayelerini seyirci ile buluşturan dizi, Cumartesi akşamlarına ambargo koydu.

    Genç ve dinamik bir kadroya sahip olan dizinin yayınlanan fragmanları da en az bölümler kadar ilgi görüyor.

    Son yayınlanan fragmanda; Veysel'in katil olduğu için tutuklandığı ve verdiği ifade bebeklerini kaybedişlerinden bahsettiği görüldü.

    Cemile ise Veysel'in katil olmadığını söylerken, ona yine en büyük teselliyi Asuman verdi.

    Amcaoğulları bu durumdan kurtulmanın yollarını ararken, Düğüncü Muammer ise oğlunun katil olduğunu ve tutuklandığını öğrendi.

    Yorulduğunu ve artık bu dünya ile baş edemediğini söyleyen Ciritçi Abdullah, kendisini dağlara vurdu. İşte Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı...

    Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 70. bölüm fragmanı: Veysel nasıl katil olduğunu anlattı #1


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