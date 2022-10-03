Gönül Dağı 71. bölüm fragmanı: Kasabalı, Kaya Ailesi'ni öldürecek mi?

Gönül Dağı'nın yayınlanan yeni fragmanında; Zahide ve Sefer'in arasının açıldığı gözükürken, kasaba haklı ise Taner ile ailesinin Gedelli'den ayrılmasını istedi.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, “Bozkırın kalemi” Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırıldı.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, üçüncü sezonu ile yine reyting rekorları kırıyor.

Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri seyirci ile buluşturan dizi, Cumartesi günlerine ayrı bir soluk ve renk katıyor.

Yeni bölümlerin ardından yayınlanan fragmanları ile de rekorlar kıran dizinin 71. bölümü, 8 Ekim Cumartesi günü ekranda olacak.

Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanda; Veysel'in katil damgası yemesi ve tutuklanması, kasabayı harekete geçirdi.

Veysel'den dolayı Kaya Ailesi'nin kasabadan gitmesini isteyenler, Taner ile karşı karşıya kaldı.

Cemile ve kızı zor günleri atlatmaya çalışırken, Kaya Ailesi'ni bundan sonra neler beklediği ise merak konusu oldu. İşte Gönül Dağı 71. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 71. bölüm fragmanı İZLE