Gönül Dağı 73. bölüm fragmanı: Yeni öğretmen ve Taner aşık mı?

Gönül Dağı 73. bölüm fragmanı: Yeni öğretmen ve Taner aşık mı?

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, yeni bölümleri ile devam ediyor. Geçtiğimiz sezona göre daha hüzünlü hikayelerin ekrana getirildiği diziden yeni bölüm fragmanı geldi.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, üçüncü sezonu ile devam ediyor.

"Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi’nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, yeni bölümleriyle reyting rekorları kırıyor.

Şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizi, geçtiğimiz sezona göre daha fazla hüzünlü olayları ele almaya başladı.

Bu durum seyirciyi zaman zaman isyan ettirmesine rağmen yeni fragmana rağbet ise bir hayli fazla...

Yayınlanan son fragmanda; Veysel'in hapishaneden hala daha çıkmadığı ve katilin kim olduğunun bulunamadığı görüldü.

Ciritçi Abdullah cephesinde işler karmaşık bir hal aldı. Ailesini korumak isteyen Ciritçi Abdullah, bir yandan ise Selma Öğretmen'in peşine düştü.

Ciritiçi Abdullah'ın Selma Öğretmen'in peşine düşmesi, "Yeni öğretmen ve Taner aşık mı?" sorusunu gündeme getirdi.

İşte Gönül Dağı 73. bölüm fragmanı...

Gönül Dağı 73. bölüm fragmanı İZLE