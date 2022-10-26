Petrol
91.27
-0.51%
Euro
18.6495
0.53%
Dolar
18.6082
0.03%
Altın
1.001
1.18%
Borsa
4006
0.78%
Bitcoin
379.977
4.54%
BTXN Coin
10.67
0.66%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Güneşli 18 C

    Gönül Dağı 74. bölüm 2. fragmanı: Rıfat ve Mihriban'ın dillere destan düğünü

    Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Mihriban ve Rıfat'ın düğün hazırlıklarının tüm kasaba tarafından yapıldığı görüldü. Gönülleri fetheden Mihriban, Asuman ve Cemile'ye kardeş oldu.
    • 26.10.2022 - 10:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı 74. bölüm 2. fragmanı: Rıfat ve Mihriban'ın dillere destan düğünü

    Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

    Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

    Yayınlanan son fragmanda; Veysel'in hapishaneden çıkması Kaya Ailesi'ne derin bir nefes aldırdı.

    Ancak Zahide ve Sefer'in ayrılığı herkesi üzdü. Sefer yalnızlığa ve Badegül'e geri dönerken, aralarının düzelip düzelmeyeceği merak konusu oldu.

    Çaycı Rıfat cephesinde ise güzel gelişmeler var. Meryem'den kurtulan Rıfat, kalbini tamamen Mihriban'a açtı.

    Gedelli'de Mihriban ve Rıfat'ın düğünü kurulurken, Asuman ile Cemile bu düğünde Mihriban'a destek oldu.

    İşte Camdaki Kız 74. bölüm 2. fragmanı....

    Gönül Dağı 74. bölüm 2. fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 74. bölüm 2. fragmanı: Rıfat ve Mihriban ın dillere destan düğünü #1


    'Terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı'
    Gündem

    'Terör olayı sayısı yüzde 95 oranında azaldı'

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla Nasıl Milyoner Oldu?
    Advertorial

    Türk Kadını Banu, Kriptoyla Nasıl Milyoner Oldu?

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları
    Futbol

    Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları

    Görüş Bildir