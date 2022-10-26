Gönül Dağı 74. bölüm 2. fragmanı: Rıfat ve Mihriban'ın dillere destan düğünü

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Mihriban ve Rıfat'ın düğün hazırlıklarının tüm kasaba tarafından yapıldığı görüldü. Gönülleri fetheden Mihriban, Asuman ve Cemile'ye kardeş oldu.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

Yayınlanan son fragmanda; Veysel'in hapishaneden çıkması Kaya Ailesi'ne derin bir nefes aldırdı.

Ancak Zahide ve Sefer'in ayrılığı herkesi üzdü. Sefer yalnızlığa ve Badegül'e geri dönerken, aralarının düzelip düzelmeyeceği merak konusu oldu.

Çaycı Rıfat cephesinde ise güzel gelişmeler var. Meryem'den kurtulan Rıfat, kalbini tamamen Mihriban'a açtı.

Gedelli'de Mihriban ve Rıfat'ın düğünü kurulurken, Asuman ile Cemile bu düğünde Mihriban'a destek oldu.

İşte Camdaki Kız 74. bölüm 2. fragmanı....

Gönül Dağı 74. bölüm 2. fragmanı İZLE