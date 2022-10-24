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Gönül Dağı 74. bölüm fragmanı: ElKen aşkı yine çıkmaza girdi

Gönül Dağı 74. bölüm fragmanı: ElKen aşkı yine çıkmaza girdi

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Veysel'in hapishaneden çıktığı ve babası ile arasını düzelttiği görüldü. Elif ve Kenan arasında ise ailesel olarak gerginlikler başladı.