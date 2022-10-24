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- Gönül Dağı 74. bölüm fragmanı: ElKen aşkı yine çıkmaza girdi
Gönül Dağı 74. bölüm fragmanı: ElKen aşkı yine çıkmaza girdi
Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Veysel'in hapishaneden çıktığı ve babası ile arasını düzelttiği görüldü. Elif ve Kenan arasında ise ailesel olarak gerginlikler başladı.
- 24.10.2022 - 15:26
Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.
Dizinin yayınlanan son fragmanında; Veysel'in sonunda hapishaneden kurtulduğu görüldü.
Veysel hapishaneden çıktıktan sonra babası ile konuştu ve arasındaki sorunları düzeltti.
Amcaoğulları zorlu günleri atlatırken, eski eğlenceli zamanlara geri döndükleri görüldü.
Doktor Kenan sorunların çözüldüğünü düşünüp, Elif'i istemeye gideceklerini söyledi.
Ancak beklenmeyen bir problem işleri karıştırdı.
Gönül Dağı 74. bölüm fragmanı....
Gönül Dağı 74. bölüm fragmanı İZLE