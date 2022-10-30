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    Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'la Elif evleniyor mu?

    TRT1 ekranlarında sevilerek izlenen Gönül Dağı dizisinin son bölümü ekranlara damga vurmuştu. Dizinin 75. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı…
    • 30.10.2022 - 11:48
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 13:04
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    Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan'la Elif evleniyor mu?

    Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

    Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

    TRT1 ekranlarında yayınlanan, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

    Dizinin yeni fragmanında Taner’in, Dilek’in mezarının başında gözyaşları içinde sohbet etmesi herkesi duygulandırdı.

    Öte yandan Kenan ile Elif’in aşkı diziye damga vururken, evlilik konularının ortaya atılması ve işin ciddiye binmesi heyecan yarattı.

    İşte heyecanla beklenen Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı…

    Gönül dağı 75. bölüm fragmanı İZLE

    Gönül Dağı 75. bölüm fragmanı yayınlandı! Kenan la Elif evleniyor mu? #1


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