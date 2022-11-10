Gönül Dağı 76. bölüm 2. fragmanı: Doktor Kenan, Elif'i kiminle buluşturdu?

Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında; Elşf ve Doktor Kenan'ın sahneleri dikkati çekti. Doktor Kenan'ın Elif'i kiminle buluşturduğu ise merak konusu oldu.

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni sezonu ile devam ediyor.

Birbirinden güzel hikayeleri seyirci ile buluşturan dizi, yayınlanan son fragmanı ile de dikkati çekti.

Yayınlanan fragmanda; Taner'in oğlu Ali ile birlikte Gedelli'yi tura çıktığı ve Dilek'le birlikte gezdiği yerleri gösterdiği görüldü.

Taner ve Ali'nin Dilek'i unutmayışı seyircinin gönlünde taht kurarken, Selma Öğretmen ile neler olabileceği ise merak konusu oldu.

Selami yeniden şarkısı için klip çekerken, amcaoğulları da yeni bir icadın üzerinde çalışmaya başladı.

Doktor Kenan ve Elif cephesinde de işler karıştı. Doktor Kenan, Elif'i biriyle buluşturdu.

Hemşire Elif'in kiminle görüştüğü seyircinin sabırsızlıkla beklediği detaylar arasındaki yerini aldı.

Gönül Dağı 76. bölüm 2. fragmanı İZLE