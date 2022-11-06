Gönül Dağı 76. bölüm fragmanı yayınlandı! Ali bebek ölecek mi?

TRT1 ekranlarında sevilerek izlenen Gönül Dağı dizisinin son bölümü ekranlara damga vurmuştu. Dizinin 76. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte merakla beklenen Gönül Dağı 76. bölüm fragmanı…

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni bölüm fragmanında Kenan ile Elif’in kız isteme töreni gerçekleşiyor. Eve getirilen horoz, izleyicileri kahkahaya boğuyor.

Yeni bölüm fragmanının son sahnesinde Taner, Ali bebeği evde unutuyor. Koşa koşa eve gidiyor ancak karşılaştığı manzara karşısında şok oluyor. İşte Gönül Dağı 76. bölüm fragmanı…