Gönül Dağı 78. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Tamer toprağın altında ne buldu?

Gönül Dağı 78. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Tamer toprağın altında ne buldu?

TRT1 ekranlarında sevilerek izlenen Gönül Dağı bir süredir ekranlarda yoktu. Dizinin merakla beklenen 78. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacaklar…

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

TRT1 ekranlarında yayınlanan, her bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitleyen Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm ikinci fragmanı yayınlandı.

Bir süredir ekranlardan uzak olan Gönül Dağı’nın yeni bölümde Erkan milli takım seçmelerine katıldığı için ailesinden ayrılıyor.

Diğer yandan Tamer fragmanın son sahnesinde toprağı kazarken bir şey görüyor. Ardından babasına gösteriyor.