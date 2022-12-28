Petrol
84.53
-0.18%
Euro
19.9181
0.16%
Dolar
18.7125
0.22%
Altın
1.085
-0.22%
Borsa
5410
0.00%
Bitcoin
315.533
-1.23%
BTXN Coin
6.07
-10.86%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Gönül Dağı 80. bölüm 2. fragman: Taner evleniyor! İşte yeni eşiyle tanışma anı

    Gönül Dağı dizisinde taşlar yerine oturmaya başladı. Taner'i evlendirmek isteyen Halime, rotasını yeni öğretmen Selma'ya çevirdi. Peki, Taner evlenmeyi kabul edecek mi?
    • 28.12.2022 - 12:48
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 12:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gönül Dağı 80. bölüm 2. fragman: Taner evleniyor! İşte yeni eşiyle tanışma anı

    Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

    Dilek'in ölümünden sonra oğluna ve icaatlarına zaman ayıran Taner, annesinin teklifi ile şaşıracak.

    Hastalanan Halime hem Taner'e eş olması hem de Ali'ye annelik yapması için, Selma Öğretmen'i seçti.

    Selma Öğretmen ile tanıştırmak için Taner'i onun yanına getiren Halime, hastalığını ise söylememeye karar verdi.

    Diğer yandan Gedelli'de sünnet düğünü telaşı var. Ancak sünnet olacak olan çocuklar, kaçtı.

    Peki, Çocuklar bulunabilecek mi? Taner ve Selma Öğretmen evlenecek mi?

    Gönül Dağı 80. bölüm 2. fragman İZLE

    Gönül Dağı 80. bölüm 2. fragman: Taner evleniyor! İşte yeni eşiyle tanışma anı #1


    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Bursa'da komşuların ‘çöp atma’ kavgası
    3. Sayfa

    Bursa'da komşuların ‘çöp atma’ kavgası

    Paris Hilton'dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu
    Magazin

    Paris Hilton'dan kırmızı çamaşırlı yılbaşı pozu

    Görüş Bildir