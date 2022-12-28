Gönül Dağı 80. bölüm 2. fragman: Taner evleniyor! İşte yeni eşiyle tanışma anı

Gönül Dağı dizisinde taşlar yerine oturmaya başladı. Taner'i evlendirmek isteyen Halime, rotasını yeni öğretmen Selma'ya çevirdi. Peki, Taner evlenmeyi kabul edecek mi?

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dilek'in ölümünden sonra oğluna ve icaatlarına zaman ayıran Taner, annesinin teklifi ile şaşıracak.

Hastalanan Halime hem Taner'e eş olması hem de Ali'ye annelik yapması için, Selma Öğretmen'i seçti.

Selma Öğretmen ile tanıştırmak için Taner'i onun yanına getiren Halime, hastalığını ise söylememeye karar verdi.

Diğer yandan Gedelli'de sünnet düğünü telaşı var. Ancak sünnet olacak olan çocuklar, kaçtı.

Peki, Çocuklar bulunabilecek mi? Taner ve Selma Öğretmen evlenecek mi?

Gönül Dağı 80. bölüm 2. fragman İZLE