Gönül Dağı 90. bölüm 2. fragmanı: "Ne demek Ali yok?" TRT 1 ekranlarında reyting rekorları kıran Gönül Dağı dizisinde bir türlü sular durulmuyor. Yeni bölümde Ali bebeğin kaybolması panik yarattı. Peki Ali bebek nerde? Taner onu bulabilecek mi? İşte Gönül Dağı 90. bölüm 2. fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı. Dizinin yeni bölümünde Ramazan coşkusu başlar. Selma öğretmen iftiralarla boğuşurken, Yasemin’in Selma öğretmen hakkında söylediği iftira ortaya çıkar.Yasemin’in yaptığı kötülükler ortaya çıkınca iyice öfkelenir. Peki Yasemin nasıl intikam alacak? Diğer yandan Ramazan ile evliliği çıkmaza giden Asuman, Ramazan’la barışmama konusunda ısrarcıdır ve kasabadan ayrılmaya karar verir. Dizinin yeni bölüm fragmanında Ali’nin kaybolması paniğe sürükler. Peki Taner Ali’nin kaybolması durumunda ne yapacak? İşte yeni bölüm fragmanı… Gönül Dağı 90. bölüm 2. fragmanı