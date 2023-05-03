Gönül Dağı 96. bölüm 2. fragmanı ekranlara damga vurdu! "Sizi dümdüz ezip geçeceğiz" TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, yeni fragmanıyla ortalığı yıktı geçti. Her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitleyen dizinin yeni bölümünde neler yaşanacağı merak ediliyor. İşte Gönül Dağı 96. bölüm 2. fragmanı...

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni fragmanı da ilgi çekmeyi başardı. Dizide Kenan ve Elif’in düğünü kasabayı sevindirirken Selma Öğretmen ve Taner arasında yaşanacaklar merak ediliyordu. Yeni bölümde neler olacak? Dizinin yeni bölümünde Taner, Ramazan, Veysel futbol mücadelesiyle ekranlarda fırtınalar estirecek. Yeni bölüm büyük heyecan yaratacak. Son sahnede Kenan’ın “Sizi dümdüz ezip geçeceğiz” sözleri ilgi gördü. İşte Gönül Dağı yeni bölüm 2. fragmanı…